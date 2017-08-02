В платьях и с цветами: В Перми прошел Флешмоб женственности

В Перми возле ДК Солдатова прошел флешмоб женственности. Как это было ?

Этот флешмоб придумала Ольга Валяева. Она автор женских книг и мать четверых детей. Она решила провести его в честь своего тридцатилетия ровно 5 лет назад. Пермячки поддержали это мероприятие, и вот уже ровно 5 лет подряд 1 августа женщины Перми выходят на улицы нашего города в красивых платьях и с цветами для того, чтобы украсить его.

Вера Юшкова, организатор акции: "У нас женщины настолько сейчас уже ударились в карьеру. Цель – напомнить о том, что женщина – она божественна от природы".

Обязательное условие участия в этом флешмобе - чтобы девушки пришли либо в платьях, либо в юбках. Несмотря на дождливую погоду, девушки решили все-таки, что флешмоб состоится, и прошли по Комсомольскому проспекту. Девушкам, идущим с грустными, печальными, усталыми лицами и в брюках участницы флешмоба женственности дарили цветы. А еще по ходу движения этой женской, красивой, цветущей, юбочной колонны девушки дарили друг другу открыточки, где было написано «Привет!».