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← Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик

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ученые

В Перми разрабатывают антибиотики для борьбы с «супербактериями». Ученые ПГНИУ разрабатывают методы синтеза новых соединений для создания эффективных антибиотиков. На перспективное исследование был выделен грант Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. Проблема в том, что микробы быстро привыкают к «знакомым» лекарствам, поэтому необходимо создать новые химические структуры, которые действуют иначе. В случае успеха исследования, будут найдены новые антибактериальные средства, не имеющие аналогов среди существующих антибиотиков, что существенно расширит возможности медицины при лечении инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе университета.

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 01.08.2017 в 16:32 в рубрике - Вести Пермь

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