Пермские ученые разрабатывают суперсильный антибиотик
В Перми разрабатывают антибиотики для борьбы с «супербактериями». Ученые ПГНИУ разрабатывают методы синтеза новых соединений для создания эффективных антибиотиков. На перспективное исследование был выделен грант Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. Проблема в том, что микробы быстро привыкают к «знакомым» лекарствам, поэтому необходимо создать новые химические структуры, которые действуют иначе. В случае успеха исследования, будут найдены новые антибактериальные средства, не имеющие аналогов среди существующих антибиотиков, что существенно расширит возможности медицины при лечении инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе университета.
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