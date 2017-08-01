Гаджи Гаджиев: «Нельзя так играть!»

«Амкар» потерпел третье поражение подряд на старте Чемпионата России, уступив дома «Ростову». Матч на «Звезде» прошёл при малозаполненных трибунах. Обмен ударами в первом тайме вылился в результат во втором. Победу ростовской команде принес точный удар Александра Зуева, который отличился на 66-й минуте. "Амкар" очков пока не набрал и занимает 14-е место. В 4-м туре 5 августа пермяки встретятся в гостях с московским «Динамо».

«Ростов» выиграл по делу. Создал больше моментов. Но при этом могли сыграть вничью" - резюмировал на послематчевой пресс-конференции наставник красно-чёрных. Состав нуждается в усилении и в центральной линии и в атаке, эти проблемы возможно решать по ходу Чемпионата, путём перестановок и сыгранности. Должен усилить игру Огу, который войдёт в обойму уже в сентябре. А пока Гаджи Гаджиев раскритиковал огневой навал своих подопечных.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: "Так нельзя атаковать. Это же не война, когда ты пошёл в атаку, взял крепость, окопался и потом опять атакуешь. Здесь же мяч переходит ... Нужно правильно базироваться на поле, и такой гол, который пропустили в контратаке, когда 2 человека осталось против троих, и пространства сколько угодно. Конечно, нельзя так играть!".