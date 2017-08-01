Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике
Лучший результат сезона в России и 5 медалей в зачёт Пермского края. В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике. Прикамцы, завоевавшие награды: Вера Рудакова - серебро в беге на 400 метров с барьерами, Павел Ивашко - золото на 400 метрах, Ольга Кунгина - бронза на дистанции 5000 метров. На этой же дистанции среди мужчин Владимир Никитин победил с результатом – 13.29.40, а в заключительный день чемпионата завоевал вторую "золотую" медаль. Никитин опередил соперников в беге на 1500 метров - 3:37.14, установив личный рекорд и показав лучший результат сезона в России.
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