«КАМWА-2017»: как это было

Шоу воздушных змеев, выступления мастеров из Китая, модный показ стиля этнофутуризма и выступления музыкальных групп. Фестиваль «КАМWА» в этом году объединил участников из 11 стран и 15 регионов России.

Чтобы управлять змеем, знать английский необязательно: нужно немного опыта и умение веселиться. Эта самая лёгкая, воздушная часть фестиваля «КАМWА»: в небе Хохловки оживают десятки причудливых конструкций.

На этнофутуристическом перфомансе «Птицы и люди» предлагают всем вплести в фигуры ленты, чтобы коллективная человеческая энергия, подобно птице, устремилась в будущее.



Показать путь к гармонии готовы мастера китайской гимнастики Цигун. Сю Лин живёт у подножия горы Тайшань, где и зародилось это искусство. Сегодня демонстрирует новое направления - тайчи.

Сю Лин, мастер тайчи и цигун (Китай): "В тайчи силы природы помогают понять, как движутся энергии. Это очень полезно для здоровья".

Этномода - самая колоритная часть фестиваля, в которой дефиле дополняют зарисовки из жизни предков. Вот, к примеру, свадьба финно-угорских народов. Желающие могут облачиться в подобный наряд.

Стилизованные платья надевают прогрессивные гости, а венки плетут абсолютно все. Чтобы получилось полное погружение, нужно спуститься к Каме, которая и дала название фестивалю «КАМWА»: "Кам" – человек, "ва" – вода.

Наталия Шостина, организатор международного фестиваля «KAMWA-2017»: "Мы хотели познакомить пермяков с культурой разных народов, которые живут, сохраняя традиции прошлого, и современными формами, средствами, выражают современные идеи в искусстве, в музыке".

На одной площадке параллельно - до десятка событий, для любого зрителя. Вот и врио губернатора Максим Решетников, оценив выставку стереофотографий, отправился чеканить монеты. Тут уже и участники фестиваля не удержались от селфи.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Я, конечно, сюда с удовольствием приду с детьми, потому что здесь очень много для детей, здесь интересно, от фестиваля воздушных змеев до мастерских, когда можно руками потрогать".

И, конечно, здесь можно послушать музыку, которую вряд ли услышишь по радио. В этот раз заявки прислали 64 российских коллектива и 16 зарубежных. Попали на сцену только 20.

Андрей Виноградов - единственный в России музыкант, играющий на хёрди-гёрди. Это аналог колёсной лиры.

Андрей Виноградов, музыкант (г. Москва): "Он использовался в монастырях, в церквях. У него ярко выраженный сакральный религиозный характер, но дело в том, что он потом вышел из церкви и стал совершенно независимо развиваться.

Также на сцену вышли ирландская группа «Кила», белорусская «Шаман Джангл», исполнители из Эстонии, Франции и Болгарии. Такой же разной была и публика.