К прогнозам МЧС стоит прислушаться
В Перми 1 августа воздух прогреется до 28 градусов. При этом в некоторых районах края возможны грозы. Объявлено штормовое предупреждение.
Сергей Лузин, старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, отмечает: "По данным Гидрометцентра на территории Пермского края 1 и 2 августа ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра до 25 метров в секунду. В этом году часто происходят подобные явления. Мы проводим весь комплекс мероприятий, направленный для оповещения населения. Стоит прислушаться к нашим прогнозам, без надобности не находиться на улице во время грозового фронта, не находиться под ЛЭП, рекламными щитами, деревьями".
Жара в Перми спадет к середине недели. Прохождение холодного фронта и похолодание до 20-22 градусов ожидается в среду.
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