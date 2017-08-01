ЧП на пляже: Жара усыпила бдительность отдыхающих

По-настоящему летними выдались выходные дни. Официальные и неофициальные пляжи были переполнены. Вместе с тем жара усыпила бдительность некоторых отдыхающих. Итог прошедшей недели – трое утонувших. ЧП со смертельным исходом произошли на реках Вишере и Сылве.

В Перми собака помогла спасти тонущего хозяина. Мужчина решил искупаться на необорудованном пляже в районе железнодорожной станции «Славянова». Как только он стал тонуть, пес начал плавать рядом и лаять, привлекая внимание окружающих. Отдыхавшие на берегу люди заметили это и вытащили мужчину на берег. Пострадавшего доставили в больницу.