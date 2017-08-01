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Лагерь «Нечайка»: отдых, драйв и творчество
Лето - это солнце, отдых, время, когда можно найти новых друзей, встретить свою первую любовь. Как отдыхают сегодня пермские школьники? В лагере "Нечайка" каждый день смены расписан по минутам.
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