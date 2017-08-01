В Прикамье построят две заправки для электромобилей

В Пермском крае построят две заправки для электромобилей. Зарядные станции появятся в двух местах: вблизи Пермского аэропорта и на территории АЗС № 80 на трассе М-7 «Волга» (у отворота на Очер). На данном этапе энергетики ведут переговоры с представителями нефтяной компании. Специалисты считают, что активному росту электропарка мешают не только отсутствие заправок, но и холодный климат, быстрый разряд батарей. В Прикамье на конец прошлого года было зарегистрировано 7 электрокаров - Tesla, Nissan Leaf и Mitsubishi i-Miev. Кстати, одна электрозаправка уже установлена на трассе Пермь - Екатеринбург, в Ачитском районе Свердловской области.