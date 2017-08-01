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В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой

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Шахматы в движении - так знатоки говорят о большом теннисе. Об опыте, полученном юными теннисистами на главном турнире лета, «Большом тандеме» - в нашем сюжете.

Приветствующий участников соревнований баннер приглашает войти под своды спорткомплекса. Это из-за ежедневно щедрых пермских дождей организаторы решающие битвы перенесли под крышу.

«Большой тандем» давно вышел за рамки городского. В Пермь приезжают спортсмены из многих городов страны, включая столичные - Москву и Санкт-Петербург.

Александр Казаковцев, гость из Кирова: "Теннис всё-таки игра психологическая в первую очередь. Понятно, там техника, силовая, всё это, но когда игрок психологически готов, то он уже играет на уровне, попадает в финалы, выигрывает турниры. Надо ездить по турнирам чаще, тогда будет результат".

Урок, полученный на пермских кортах, москвич Дмитрий Ковалёв запомнит на всю жизнь. Настроенный исключительно на победу, обыграл соперника в первом сете с сокрушительным счётом 6:1. И уступил второй и третий с равным - 2:6.

Дмитрий Ковалёв, финалист турнира: "Научился терпеть. И понял, что первый сет это ещё далеко не победа совсем. И нужно выиграть два сета. Даже если ты ведёшь 6:0, 5:0, 40:0, ты можешь в любой момент отыграться или твой соперник может отыграться".

Играют дети начиная от 10 лет и младше, и заканчивая 19-летними. В каждой возрастной категории более 30 человек. Чтобы дойти до финала, требуется  выиграть пять матчей.

В большой теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. В Перми к логическому завершению подходит главный теннисный турнир лета – «Большой тандем».

«Большой тандем»  входит в серию Российского теннисного тура и даёт участникам все соответствующие привилегии: очки, повышающие общий рейтинг и возможность попадать в основную сетку, минуя отборочные туры. Эти нюансы важны для теннисистов постарше. Начинающие набирают  бесценный опыт.

Более амбициозные финалистки внешне сохраняют спокойствие. Внутреннюю спортивную злость сполна выдают горящие глаза. Теннис называют шахматами в движении, победа останется за той, кто просчитает на большее количество шагов вперёд.

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 01.08.2017 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

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