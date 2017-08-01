Приставы арестовали хрюкающее имущество
За долги приставы арестовали 1,5 тысячи свинок на общую сумму в 15 млн. рублей. Согласно исполнительным листам, долг организации «Свинокомплекс Пермский» составляет 36 млн рублей. Из них 21 млн. задолженность перед Федеральной налоговой службой и 15 млн. перед «Пермэнергосбытом». Арестованное хрюкающее имущество оставили на ответственное хранение предприятию-должнику.
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