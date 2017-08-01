Праздник топора отметили весело

Праздник топора прошел в Кунгурском районе. Уже в 6-й раз в селе Зарубино соревновались резчики по дереву, плотники и даже умельцы плести средневековую кольчугу. Какая скульптура про пермский период стала лучшей?

Рев бензопил слышен издалека. Мимо села Зарубино Кунгурского района не проедешь. Здесь собрались 8 команд резчиков по дереву. И новички и "зубры". В арсенале - электрорубанки, болгарки и шуруповерты. Ну и что, что праздник - топора.

Алексей Исаев, участник конкурса мастеров: "Топор это символ, сейчас век электрификации, механизации, смысл? Каждая минута дорога. Пилой проще, пришло вдохновение - на одном дыхании напилил".

Тема этого года, хоть и весьма условная - пермский период. Пока выпиливают ящеров и динозавров, можно прогуляться по ярмарочным рядам, от души отлупить друг друга на рыцарских боях, научиться плести средневековую кольчугу или экологическое панно.

Кроме всего прочего, народные развлечения - качели из бревен, стрельба из лука, игра Городки, всевозможные безделушки на память - ложки, туеса, изделия из кожи ручной работы, фото с самым большим в Прикамье топором.

Топорные игры - это аналог олимпийских, быстрее наколоть дрова, выше кинуть полено, сильнее … ну, а сила нужна здесь везде.

Шестой раз в Зарубино собираются мастера и все желающие. Еще в 2013 году Праздник топора победил в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. И до сих пор пользуется поддержкой нефтяников.

Надежда Лядова, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», депутат Законодательного собрания Пермского края:

- Компания «ЛУКОЙЛ» уже много лет участвует в поддержке этих фестивалей, потому что мы понимаем, что люди должны не только трудиться, но и получать положительные эмоции - хорошо отдыхать.

Кстати, кашу из топора сварить не забыли, а скульптурой-победителем был признан первобытный ящер.