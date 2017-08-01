Движение по Северной дамбе возобновилось

В Перми с 6.00 часов утра возобновилось движение по Северной дамбе. Пока всего по двум полосам. Дорога была полностью закрыта в течение полутора месяцев. За это время здесь успели поменять подземные коммуникации, частично уложить новый асфальт. Дальнейший ремонт будет проходить по ночам. Дамбу будут снова перекрывать. Трамваи должны пустить с 1 сентября. Окончательно всё благоустроить планируется через год.

Дмитрий Бурнеску, геодезист, рассказал: "Сейчас строят дорогу, под гранитный борт устанавливаем отметки, чтобы он был ровно, ровно 15 сантиметров из асфальта. Чтобы основание ровное из щебня подготовили, чтобы он ровно стоял в соотношении с дорогой".