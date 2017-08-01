Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Праздник топора отметили весело →

Движение по Северной дамбе возобновилось

смотреть видео

дамба

В Перми с  6.00 часов утра возобновилось движение по Северной дамбе. Пока всего по двум полосам. Дорога была полностью закрыта в течение полутора месяцев. За это время здесь успели поменять подземные коммуникации, частично уложить новый асфальт. Дальнейший ремонт будет проходить по ночам. Дамбу будут снова перекрывать. Трамваи должны пустить с 1 сентября. Окончательно всё благоустроить планируется через год.

Дмитрий Бурнеску, геодезист, рассказал: "Сейчас строят дорогу, под гранитный борт устанавливаем отметки, чтобы он был ровно, ровно 15 сантиметров из асфальта. Чтобы основание ровное из щебня подготовили, чтобы он ровно стоял в соотношении с дорогой".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.08.2017 в 10:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Газ как мера социальной поддержки

Убийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подросток

Пермский край встречает цифровое региональное вещание

На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»

Главной театральной люстре устроили «банный день»

MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Пермские юнармейцы вернулись с победой


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Праздник топора отметили весело →

Обратите внимание

в Перми

Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию

Перерасчёт пенсии носит беззаявительный характер.
читать01.08.2017 в 11:45
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Приставы арестовали хрюкающее имущество

За долги приставы арестовали 1,5 тысячи свинок на общую сумму в 15 млн. рублей
смотреть видео читать01.08.2017 в 11:43
Метки: в Перми, в Пермском крае, Деньги

Движение по Северной дамбе возобновилось

В Перми с 6.00 часов утра возобновилось движение по Северной дамбе. Пока всего по двум полосам.
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:45
Метки: в Перми, Общество

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

В Перми неожиданно поменялись пункты выдачи и пополнения льготных проездных. Число касс сократилось с 50 до 9.
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:24
Метки: в Перми, Общество, Власть

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

в России

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
читать01.08.2017 в 11:30
Метки: в России, Общество

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Прикамье пересекли участники проекта «Дорогами атамана Ермака».
смотреть видео читать01.08.2017 в 10:03
Метки: в России, Общество, в Пермском крае, в Перми

Налог на море

В России принят закон о курортном сборе.
читать31.07.2017 в 15:30
Метки: в России, Общество

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет.
читать31.07.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России

Алексей Макаров: «Рекомендовал бы мужчинам не жениться до 35 лет»

Актер не скрывает, что повзрослел совсем недавно, а до этого момента всю свою энергию расплескивал впустую.
читать31.07.2017 в 12:51
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсиюРаботавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию

Приставы арестовали хрюкающее имуществоПриставы арестовали хрюкающее имущество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку ЕвтюхинуВ День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Праздник топора отметили веселоПраздник топора отметили весело

Движение по Северной дамбе возобновилосьДвижение по Северной дамбе возобновилось

Хаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очередиХаос и неразбериха: за льготными проездными выстраиваются очереди

Казаки, повторяя путь Ермака, заглянули в ПрикамьеКазаки, повторяя путь Ермака, заглянули в Прикамье

Газ как мера социальной поддержкиГаз как мера социальной поддержки

Убийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подростокУбийство на Астраханской: на прохожих напал 15-летний подросток

Пермский край встречает цифровое региональное вещаниеПермский край встречает цифровое региональное вещание

На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»

Главной театральной люстре устроили «банный день»Главной театральной люстре устроили «банный день»

MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток арестаПермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста

Пермские юнармейцы вернулись с победойПермские юнармейцы вернулись с победой

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человекаВ ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человека

В Перми задержана банда лжегазовиковВ Перми задержана банда лжегазовиков

Движение по Северной дамбе откроют в срокДвижение по Северной дамбе откроют в срок

Налог на мореНалог на море

Где купить «удобный проездной»?Где купить «удобный проездной»?

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородникиДачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Пермские электрички меняют расписаниеПермские электрички меняют расписание

В Прикамье объявлено штормовое предупреждениеВ Прикамье объявлено штормовое предупреждение

Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»Юрий Трутнев: «В Пермском крае идут позитивные перемены»

Новый променад для набережнойНовый променад для набережной

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru