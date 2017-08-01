Пермский край встречает цифровое региональное вещание

Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» с 1 августа 2017 года в Пермском крае начал тестовое включение региональных программ телерадиокомпании «Пермь» (ВГТРК) в составе каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» первого мультиплекса. Региональные программы в цифровом хорошем качестве стали доступны 96 % жителей региона.

Проект регионализации цифрового эфирного телевидения – часть федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».

Начиная с 1 августа жители Пермского края, принимающие цифровой сигнал, теперь могут смотреть региональные программы, подготовленные ГТРК «Пермь». Аналоговое эфирное вещание в Пермском крае еще сохраняется, но ненадолго. Отключение аналоговых передатчиков запланировано с 2018 года.

Для того, чтобы посмотреть в цифровом качестве региональные новости «Вести-Пермь» и тематические программы, такие как «Вовремя», «Пульс города», «События недели», телезрителям, как правило, не нужно перенастраивать свои телевизоры – замена сигналов федеральных цифровых каналов на региональные версии произведена на передающих станциях. Однако в некоторых случаях специалисты «Пермского КРТПЦ» все же рекомендуют запустить автоматический поиск каналов, чтобы избежать «зависания» картинки.

Тем телезрителям, которые еще пока не перешли на цифровое эфирное вещание, советуют приобрести приставку, если телевизор не обладает встроенной функцией DVB-T2, а при покупке нового телевизора обязательно обратить внимание на этот стандарт.

В газете «Эфир», начиная с 1 августа 2017 года, еженедельно будет публиковаться программа цифрового эфирного телевидения, включающая в себя расписание трансляции региональных программ, а также консультации и советы телезрителям по подключению к бесплатному цифровому эфирному вещанию жителей Пермского края.

При возникновении затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения телезрители могут обращаться в центр консультационной поддержки по телефону 8-800-300-10-45 (звонок бесплатный).