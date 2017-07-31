Движение по Северной дамбе откроют в срок

В городской администрации прокомментировали ситуацию с ремонтом Северной дамбы в Перми. Раннее министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что из-за дождей отставание по графику уже составляет 5-7 дней. По его словам, открыть объект в ранее озвученные сроки вряд ли получится. По заверениям городских чиновников, движение автомобильного транспорта по Северной дамбе откроется в срок – 1 августа.

Ситуацию прокомментировал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских.

Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Перми: «Дамба перекрывалась полностью с 17 июня до 1 августа для того, чтобы переустроить все подземные коммуникации в возможно короткие сроки. Эта задача выполнена, коммуникации под дамбой реконструированы. Далее 1 августа запланировано открытие автомобильного движения по дамбе. Дальнейшие работы на дамбе будут производиться в ночное время, как и на большинстве других объектов, чтобы не мешать автомобильному движению в светлое время суток. К 1 сентября планируется завершение работ на объекте, включая открытие движения для трамваев и троллейбусов».