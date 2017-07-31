Праздник тихий, но важный

В честь очередной годовщины принятия Христианства на Руси в Прикамье зазвонили церковные колокола. С 2010 года это государственный праздник. Древний летописец оставил потомкам точную дату этого события – 988 год. Князь Владимир, прозванный Ясным Солнышком, сделал Христианство официальной религией своей страны, низвергнув языческих богов. Новая вера распространилась по всей русской территории лишь спустя несколько столетий.

В Перми по поводу знаковой даты особых мероприятий не было. В храмах звонили колокола, в литургии вспоминали святого Владимира - крестителя Руси.

Юрий Кищук, руководитель информационного отдела Пермской епархии Русской Православной церкви: "Праздник для каждого, скорее, такой тихий, но важный, так же, как важно для каждого из нас иметь веру, мы не кричим об этом. Наверное, этот праздник должен всем нам напомнить о том, что есть кто-то выше, кто может всегда помочь, и о ком мы часто забываем".