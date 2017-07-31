Прошедшие выходные назвали самыми теплыми за все лето
Синоптики из классического университета чуть ли не впервые за это лето дали благоприятный прогноз на выходные.
Андрей Шихов, инженер ГИС-Центра ПГНИУ: "Выходные у нас будут самыми теплыми за все нынешнее лето. Причем, что для нынешнего лета необычно – они будут также и сухими. Погоду будет формировать антициклон, который смещается с европейской территории России, поэтому осадков не будет. В субботу по северу и востоку края могут быть небольшие дожди, а в воскресенье будет без осадков по всей территории. Температура воздуха останется также выше климатической нормы".
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