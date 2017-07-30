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Вести Пермь. События недели
За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края. Выпуск от 30 июля 2017 года.
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