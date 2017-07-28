Новый вид мошенничества: деньги за видео с места аварии

В PROгород59 рассказали о новой схеме "развода ВКонтакте". Речь идет про пострадавших в ДТП людей, которые размещают в социальных сетях информацию о поиске свидетелей, с ними связываются неизвестные и сообщают, что у них якобы это имеется аварии. Но чтобы его получить, нужно заплатить. С одним из пострадавших связались, им оказался байкер Юрий Дедов. Он поведал изданию, что искал свидетелей ДТП, с ним связался некий Владимир и сказал, что у него имеется запись аварии, но чтобы получить видео, нужно положить ему на телефон 1,5 тысячи рублей. Сказал, что он в командировке, а деньги нужны, чтобы отправить видео, так как у него роуминг.