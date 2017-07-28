Новый вид мошенничества: деньги за видео с места аварии
В PROгород59 рассказали о новой схеме "развода ВКонтакте". Речь идет про пострадавших в ДТП людей, которые размещают в социальных сетях информацию о поиске свидетелей, с ними связываются неизвестные и сообщают, что у них якобы это имеется аварии. Но чтобы его получить, нужно заплатить. С одним из пострадавших связались, им оказался байкер Юрий Дедов. Он поведал изданию, что искал свидетелей ДТП, с ним связался некий Владимир и сказал, что у него имеется запись аварии, но чтобы получить видео, нужно положить ему на телефон 1,5 тысячи рублей. Сказал, что он в командировке, а деньги нужны, чтобы отправить видео, так как у него роуминг.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Доходы пермяков падают, а количество выданных кредитов растет
Журналисты проверили качество дорог Прикамья
Футуристический арт-объект появился в селе Троица
Новые технологии помогут сдать дорожные объекты раньше срока
Крайизбирком проводит проверку подписей от кандидатов в губернаторы региона
В Прикамье введен режим ЧС по сбору урожая
Завершен ремонт улиц Липатова и Светлогорской в Перми
Пострадавших на железнодорожных путях в Прикамье стало меньше
МВД Прикамья подвело итоги работы за первое полугодие
25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский
Добавить комментарий: