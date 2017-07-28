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Доходы пермяков падают, а количество выданных кредитов растет

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Жители Пермского края за 5 месяцев взяли кредитов на 10 млрд больше, чем за январь-май 2016-го. Всего на сумму свыше 57 млрд рублей. В условиях, когда сокращаются доходы населения, рост задолженности перед банками может стать миной замедленного действия, отмечают эксперты экономического факультета ПГНИУ. Сегодняшняя ситуация напоминает период после острой фазы кризиса 2008-го. Выдача новых кредитов постепенно восстанавливалась после сильного падения. Однако ученые Пермского университета видят и значительные отличия. В 2009-2011 гг. рост кредитования проходил по условиям постепенного восстановления экономики, когда увеличивался и ВВП и реальные располагаемые доходы населения. В 2015-2017 гг. ситуация иная – доходы людей продолжают падать.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Деньги

Опубликовано: 28.07.2017 в 11:48 в рубрике - Вести Пермь

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