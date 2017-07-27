Фонд капремонта Прикамья расторгнул договоры с подрядчиком
Фонд капремонта расторг договоры с челябинской компанией, которая не отремонтировала 400 домов. Из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств с ООО "СанТехЛидер" были расторгнуты все 14 договоров. Как сообщает пресс-служба фонда, цитируяи.о. директора НО "Фонд капитального ремонта в Пермском крае" Дмитрия Баранова, "под угрозой срыва сроков проведения капитального ремонта оказались порядка 400 домов. В январе 2017 года данная компания выиграла аукцион с падением начальной цены до 49%. На данный момент ни один дом не сдан". В итоге, компания будет исключена из реестра подрядных организаций и не сможет принимать участие в электронных аукционах на право заключения договора подряда в течение 3 лет. Как сообщает пресс-служба фонда, сейчас решается вопрос о поиске нового подрядчика.
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