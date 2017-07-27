Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← 25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский

Фонд капремонта Прикамья расторгнул договоры с подрядчиком →

МВД Прикамья подвело итоги работы за первое полугодие

смотреть видео

Количество преступлений в Прикамье за последние 6 месяцев в сравнении с прошлым годом снизилось на треть, зарегистрировано на 7 тысяч инцидентов меньше. Итоги работы подвели в главном управлении МВД. Снижение преступности отмечают по всем пунктам. Главной причиной в полиции называют декриминализацию сразу нескольких статей, побои, к примеру, теперь не относятся к уголовным преступлениям. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось на 11%, однако, число погибших на дорогах выросло четверть, за полгода - 158 человек. Задержано почти 8000 водителей в состоянии опьянения, 1500 тысячи из них повторно. За последнее время с МВД прошло сразу несколько объединений, в том числе ФСКН, и федеральная миграционная служба. В результате объединенное ведомство сейчас испытывает жесткий кадровый дефицит, 800 штатных единиц по краю остаются вакантными.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления

Опубликовано: 27.07.2017 в 15:21 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский

Пульс города

В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»

Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»

Продолжается ремонт на набережной Камы

Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе

Паломники начали шествие на Белую гору

Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»

В Перми снесут киоски периодической печати

Жителей Гайнского района перевозит речная маршрутка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский

Фонд капремонта Прикамья расторгнул договоры с подрядчиком →

Обратите внимание

в Перми

Фонд капремонта Прикамья расторгнул договоры с подрядчиком

Челябинская компания СанТехЛидер не отремонтировала 400 домов
читать27.07.2017 в 16:04
Метки: в Перми, в Пермском крае

Крайизбирком открывает «горячую линию»

Работа горячей линии в Прикамье продлится до 22 сентября
читать27.07.2017 в 15:58
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

МВД Прикамья подвело итоги работы за первое полугодие

Преступность снизилась на треть
смотреть видео читать27.07.2017 в 15:21
Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления

Пульс города

О жизни Перми и ее жителей. Новости, история, интересные факты.
смотреть видео читать27.07.2017 в 13:43
Метки: в Перми, Культура, Спорт, Общество

В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»

Участие в соревновании принимали спортсмены со всей России
смотреть видео читать27.07.2017 в 13:09
Метки: в Перми, Спорт

в России

Автор проекта «Сделано Бобрами» стала победителем Всероссийского конкурса

Пермячка выиграла грант в размере 200 тысяч рублей
читать26.07.2017 в 17:23
Метки: в Пермском крае, в России

Пермяки устроили бунт в турецком аэропорту

В Анталье рейс до Перми был задержан более, чем на полсуток
смотреть видео читать26.07.2017 в 11:59
Метки: в Перми, в России

Пермские специалисты вернулись с авиасалона «МАКС»

МАКС-2017 завершил свою работу в это воскресенье
смотреть видео читать25.07.2017 в 11:19
Метки: в Перми, в России, Наука и техника

Мошенники наживаются на имени Сергея Суханова

Фотографию пермского кардиохирурга используют для сомнительной интернет-рекламы
смотреть видео читать25.07.2017 в 10:04
Метки: в Перми, в России

Самая массовая тренировка по боксу прошла по всей стране

В акции ко Дню российского бокса приняли участие и жители Перми
смотреть видео читать24.07.2017 в 12:06
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Фонд капремонта Прикамья расторгнул договоры с подрядчикомФонд капремонта Прикамья расторгнул договоры с подрядчиком

Крайизбирком открывает «горячую линию»Крайизбирком открывает «горячую линию»

МВД Прикамья подвело итоги работы за первое полугодиеМВД Прикамья подвело итоги работы за первое полугодие

25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский

Пульс городаПульс города

В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»

Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»

Продолжается ремонт на набережной КамыПродолжается ремонт на набережной Камы

Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбеЗавершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе

Паломники начали шествие на Белую горуПаломники начали шествие на Белую гору

Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»

В Перми снесут киоски периодической печатиВ Перми снесут киоски периодической печати

Жителей Гайнского района перевозит речная маршруткаЖителей Гайнского района перевозит речная маршрутка

Завершается приемная кампания в ВУЗыЗавершается приемная кампания в ВУЗы

Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора ПрикамьяЗавершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья

ФАС России выдало предписание о пересмотре тарифов в ЧайковскомФАС России выдало предписание о пересмотре тарифов в Чайковском

Россельхознадзоре выявил нарушения в работе гипермаркета «Лента»Россельхознадзоре выявил нарушения в работе гипермаркета «Лента»

Из Краснокамска до Перми пустят новый автобусный маршрутИз Краснокамска до Перми пустят новый автобусный маршрут

В Чайковском стартовал Всероссийский спортивный фестиваль инвалидовВ Чайковском стартовал Всероссийский спортивный фестиваль инвалидов

Автор проекта «Сделано Бобрами» стала победителем Всероссийского конкурсаАвтор проекта «Сделано Бобрами» стала победителем Всероссийского конкурса

В Чайковском достроен завод компании «Новые фитинговые технологии»В Чайковском достроен завод компании «Новые фитинговые технологии»

До 2022 года в Прикамье появится 42 новых ФАПаДо 2022 года в Прикамье появится 42 новых ФАПа

21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства

Жители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживанияЖители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживания

Пермский край в цифрахПермский край в цифрах

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru