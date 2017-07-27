МВД Прикамья подвело итоги работы за первое полугодие

Количество преступлений в Прикамье за последние 6 месяцев в сравнении с прошлым годом снизилось на треть, зарегистрировано на 7 тысяч инцидентов меньше. Итоги работы подвели в главном управлении МВД. Снижение преступности отмечают по всем пунктам. Главной причиной в полиции называют декриминализацию сразу нескольких статей, побои, к примеру, теперь не относятся к уголовным преступлениям. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось на 11%, однако, число погибших на дорогах выросло четверть, за полгода - 158 человек. Задержано почти 8000 водителей в состоянии опьянения, 1500 тысячи из них повторно. За последнее время с МВД прошло сразу несколько объединений, в том числе ФСКН, и федеральная миграционная служба. В результате объединенное ведомство сейчас испытывает жесткий кадровый дефицит, 800 штатных единиц по краю остаются вакантными.