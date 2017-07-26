Прикамские археологи установили точные границы Гляденовского городища

Не просто святилище местного значения, а религиозный центр, город-крепость, которому больше двух тысяч лет. Речь о так называемом Гляденовском костище, что находится в непосредственной близости от Перми. Археологи обнаружили здесь следы серьезных фортификационных сооружений и готовы переписать историю.

Уникальные предметы - амулеты из челюсти медведя, медные украшения, фрагменты керамической посуды - появляются в раскопе после того, как археологи ювелирно, сантиметр за сантиметром, снимают слой грунта. Этим находкам больше двух тысяч лет.

Самый большой археологический памятник эпохи раннего железного века на территории Евразии - Гляденовске городище копают больше 120 лет и каждый год новые открытия. В этом сезоне благодаря полевым исследованиям удалось установить точные границы памятника и раскопать остатки оборонительных башен.

Находки сложных фортификационных сооружений, датируемых 6-5 веком до нашей эры, говорят о том, что Гляденовское городище было больше по площади и устроено значительно сложнее, чем предполагали специалисты.

Из-за близости к городу Гляденовское городище сегодня активно разрушают "черные копатели". Часть уникальных предметов уже потеряна для науки, ну, а археологи каждый раз находят новые ямы на месте исторического памятника. А в 70-е года прошлого века, здесь начали активно использовать для добычи песка и гравия, поэтому большая часть уникальных находок оказалась утеряна безвозвратно.

Но, несмотря на это, исследования будут продолжаться. Ведь значение Гляденовского городища, огромного города, аналогов которому еще не найдено, только предстоит осмыслить.