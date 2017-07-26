«Лето Парк» на Эспланаде ждет детей и взрослых

Возвращаемся к большому пермскому фестивалю и обзору главных его событий. Тем более, что на пермской эспланаде открылся "Лето Парк".

"Город мастеров", пожалуй, самая интерактивная площадка. Здесь можно овладеть мастерством кройки и шитья, составления съедобных букетов, создания памятников.

"Лето Парк" - это часть фестиваля "Пермский период. Новое время". Ежедневно здесь открываются "Спортивный квартал", "Город мастеров" и "Сказариум" - в огромном шатре выступают ученые, предприниматели или психологи. Актеры и телеведущие читают сказки.

Если вы обошли все площадки "Лето Парка", а на одной из них еще и позанимались спортом, то зону, зону отдыха, вы точно оцените. Здесь можно просто поваляться на пуфике и отдохнуть.

"Лето Парк" на эспланаде стартовал с ледового шоу. Фигуристы показали испанские и русские народные танцы в современной обработке. Много здесь и мини--площадок. Можно сыграть в настольные игры, современные Манчкин или Имаджинариум, привычные шашки и шахматы. А можно создать модель автомобиля и здесь же на трассе его протестировать. Развлечения бесплатные.