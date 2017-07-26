На карте Перми обнаружился дом-призрак

Мой адрес не дом и не улица, а просто пожарное депо. Так на полном серьезе говорят о себе 6 семей не живущих, а выживающих в пермском микрорайоне ПДК в разрушающемся на глазах доме-призраке, о котором даже в мэрии ничего не знают. Жильцы есть, и у них в паспортах стоит штамп о прописке, а вот самого дома нет. По документам это склад. И у склада объявился несговорчивый хозяин. Как так вышло?

В 50-е годы в этом здании на первом этаже располагалось пожарное депо, в общежитии на втором сотрудникам давали квартиры. Ордера на жилплощадь хранились в архиве, который сгорел. Единственные документы, которые сегодня есть на руках у жильцов - прописка в паспорте - без адреса, просто Пождепо, да и та не у всех.

В 2005 году жители узнали, что их дом купила организация ООО "Уютный дом", причем по документам пождепо - нежилое помещение. И вот сейчас новый виток истории - здание признано аварийным. Собственник выселяет людей на улицу. 6 семей - маленькие дети, пенсионеры, инвалиды - те, кому ехать просто некуда.