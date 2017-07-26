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В Перми развивается раздельный сбор мусора

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Отправляясь за покупками, прихватите и мусор. Пермяки уже придумывают слоганы для акции, запущенной администрацией одного из центральных гипермаркетов города. Там намерены заниматься раздельным сбором и последующей утилизацией мусора, причем не только своего. Между прочим, сейчас сделать это – требование закона, хотя штрафов пока нет. Очередная попытка привить населению культуру обращения с отходами.

В сказках из бутылки появляется джин, а в реальности может выйти красивое платье. Материал для таких нарядов бережно собирают, хотя в каждом районе сегодня есть специальные контейнеры. Между тем, сваливать всё в одну кучу запрещено федеральным законом об отходах производства и потребления. И раздельный сбор мусора - это требование, а не пожелание.

В год каждый пермяк оставляет после себя 250 кг мусора, перерабатывается 6% отходов - то есть на человека менее 15 кг. При этом на пермских улицах есть контейнеры для пластика, бумаги и даже для старой одежды. Сегодня появились ещё 8 точек. Здесь, в ТРЦ, провели свой эксперимент: за месяц только бумаги и клиенты, и сотрудники выбрасывают 8 тонн. Первая партия мусора отправилась на завод уже сегодня.

Если переработать три пакета тетра-пак, получится две ручки, из макулатуры можно изготовить экологичную туалетную бумагу. Как говорят специалисты, если семья из трёх человек будет использовать такую в течение года, то спасёт одно дерево. Ну, а самый простой фокус с жестяными банками - в 90% случаев из одной производят другую.

За рубежом даже известные бренды не брезгуют линиями одежды из мусора. В Год экологии идею поддержал и московский «Спартак»: в новом сезоне футболисты будут выступать в форме, каждый комплект которой состоит из 16 переработанных пластиковых бутылок.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.07.2017 в 09:51 в рубрике - Вести Пермь

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