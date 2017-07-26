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Восстановлен мост через реку Юг
Движение по новой магистрали Пермь-Екатеринбург в районе Бершети вновь открыто. Строители завершили реконструкцию смытого паводком моста. ГИБДД убрала кордоны. 18 дней машины по федеральной трассе шли в объезд поврежденного участка. Подрядчику за это время пришлось не просто восстановить конструкции, но и улучшить их, так чтобы ничего подобного не повторилось в будущем. Ранее в краевом Минтрансе сообщали, что водопропускная способность нового моста будет увеличена вдвое. Движение открыли сегодня утром, чем немало порадовали водителей, особенно тех, кто каждый день возит по этой дороге людей или грузы.
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