В Перми начинается крестный ход на Белогорье
Верующие готовятся пройти крестным ходом от Перми до Белой горы. Шествие начнется 26 июля и продлится неделю. В течение пути верующих будут сопровождать казаки. На период прохождения колонны в краевой столице ограничат движение транспорта с 9.00 часов утра до 13.00 часов дня. Перекроют движение по Комсомольскому проспекту, улицам Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-я Бахаревская и Пристанционная. Движение всех видов транспорта также будет ограничено на Комсомольском проспекте от улицы Монастырская до улицы Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Специальный репортаж: солисты Большого театра в Чайковском
УФАС Прикамья проверило 13 крупнейших торговых сетей
Пермяки запечатлели воскресное небо с молниями
Село Троица ожидает «Футуристическая интервенция»
Юрий Трутнев раскритиковал реконструкции участка шоссе Космонавтов
В селе Юра прошел юбилейный фестиваль «Русский остров»
Загранпаспорт в Перми теперь можно получить в МФЦ
К 2019 году в Мотовилихе появится новая детская поликлиника
В больницах края остаются 7 пострадавших при ДТП с автобусом из Краснокамска
Июль в Перми стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений
Добавить комментарий: