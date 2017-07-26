В Перми начинается крестный ход на Белогорье

Верующие готовятся пройти крестным ходом от Перми до Белой горы. Шествие начнется 26 июля и продлится неделю. В течение пути верующих будут сопровождать казаки. На период прохождения колонны в краевой столице ограничат движение транспорта с 9.00 часов утра до 13.00 часов дня. Перекроют движение по Комсомольскому проспекту, улицам Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-я Бахаревская и Пристанционная. Движение всех видов транспорта также будет ограничено на Комсомольском проспекте от улицы Монастырская до улицы Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.