Специальный репортаж: солисты Большого театра в Чайковском

Более полувека назад жители небольшого рабочего посёлка гидростроителей на юго-западе Прикамья решили, что Чайковский более чем подходящее название для будущего города. Так на карте России появился самый большой памятник великому композитору. С тех пор искусство здесь играет значительную роль, к чему обязывает хотя бы название и естественно, приоритет имеет музыка. Чего стоит только этот факт. В 1977 году в Чайковском по инициативе известного композитора Дмитрия Кабалевского проводится фестиваль музыкального искусства детей и юношества. В нём приняло участие более сотни тысяч человек. И именно поэтому выступление солистов Большого театра состоялось здесь, а не как это обычно бывает с артистами такого уровня - минимум в Москве.

О том как прошел концерт солистов Большого театра, и кто помог организовать это выступление рассказывает Специальный репортаж