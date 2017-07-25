Специальный репортаж: солисты Большого театра в Чайковском
Более полувека назад жители небольшого рабочего посёлка гидростроителей на юго-западе Прикамья решили, что Чайковский более чем подходящее название для будущего города. Так на карте России появился самый большой памятник великому композитору. С тех пор искусство здесь играет значительную роль, к чему обязывает хотя бы название и естественно, приоритет имеет музыка. Чего стоит только этот факт. В 1977 году в Чайковском по инициативе известного композитора Дмитрия Кабалевского проводится фестиваль музыкального искусства детей и юношества. В нём приняло участие более сотни тысяч человек. И именно поэтому выступление солистов Большого театра состоялось здесь, а не как это обычно бывает с артистами такого уровня - минимум в Москве.
О том как прошел концерт солистов Большого театра, и кто помог организовать это выступление рассказывает Специальный репортаж
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