УФАС Прикамья проверило 13 крупнейших торговых сетей

"Коммерсант" написал про проверку крупнейших торговых сетей Прикамья УФАСом. "Что касается нарушений - в основном это непрозрачность отношений поставщиков и торговых сетей. Не все торговые сети соблюдают требования закона о торговле, о размещении на своем сайте информации о существенных условиях договоров поставки, а также информации об условиях отбора контрагентов. Много нарушений было выявлено в части установления сроков оплаты товара - по закону срок оплаты товара зависит от срока его годности и недопустимо устанавливать срок оплаты средний, даже если товар поступил по одной накладной", - заявила изданию Алла Лебедева начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации. По результатам анализа Договоров, заключенных поставщиками с торговыми сетями, возбуждено административное дело за нарушение законодательства о торговле в отношении ООО "Областная продовольственная компания". Нарушение было выявлено в части неразмещения в интернете торговой сетью информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров.