Пермяки запечатлели воскресное небо с молниями

Громко, страшно, но очень красиво. На 59.ru опубликовали подборку фотографий ночной грозы. В ночь с субботы на воскресение небо над Пермью озарялось молниями. До глубокой ночи светопреставление шло всухую. Дождь разразился ближе к утру. Такая "сухая гроза" и позволила пермякам запечатлеть молнии. Портал приводит мнения метеорологов. Одна из грозовых ячеек прошла точно над центром города. Поэтому гроза получилась такая впечатляющая по интенсивности. Для Перми сильные ночные грозы – явление достаточно редкое, они наблюдаются не каждый год. Большинство сильных гроз все же случается днем. Впрочем, в статье не это главное, а кадры, сделанные многочисленными очевидцами. Стоит отметить, что их здесь не так уж и много, в отличие от соцсетей, но здесь самые-самые.