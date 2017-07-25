Село Троица ожидает "Футуристическая интервенция". Подростки под руководством сотрудников дома музея Василия Каменского и педагогов Музея PERMM создадут и разместят на улицах арт-объекты с цитатами из стихотворений поэта-футуриста. Проект "Футуристическая интервенция" пройдет в Троице с 25 июля по 27 июля. Напомним, что первые арт-объекты на тему футуризма появились в Троице в 2015 году. Создание объектов проходило во время большого совместного интенсива Музея PERMM и филиала Пермского краеведческого музея Василия Каменского в рамках проекта "Мой сосед – Василий Каменский". Например, забор вблизи Музея Каменского преобразился в библиотеку футуриста. На нем можно найти книги Аксенова, произведения Бурлюка и томики стихов Маяковского.