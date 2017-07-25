Юрий Трутнев раскритиковал реконструкции участка шоссе Космонавтов

"С ума сошли что ли", это слова Юрий Трутнева про Шоссе Космонавтов. Экс-губернатор постелил Пермь с частным визитом, где посетил школу каратэ "Киокусинкай". В ходе пресс-конференции он, в частности затронул тему дороги ведущий в аэропорт. Далее цитата: "Если хочешь уменьшить скорость движения, поставь камеры, дорожные знаки, но создавать повороты, в которых люди будут убиваться, чтобы снизить скорость, это не просто недомыслие какое-то, это просто дисквалификация". По мнению Юрия Петровича, необходимо взыскать денежные средства с тех, кто принял такое решение.

Кстати, в ближайшую трехлетку Министерство транспорта Пермского края планирует заново реконструировать участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта "Большое Савино". Речь идет о крутых поворотах, которые неоднократно становились объектом критики после запуска движения по обновленной трассе в аэропорт.