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Юрий Трутнев раскритиковал реконструкции участка шоссе Космонавтов
"С ума сошли что ли", это слова Юрий Трутнева про Шоссе Космонавтов. Экс-губернатор постелил Пермь с частным визитом, где посетил школу каратэ "Киокусинкай". В ходе пресс-конференции он, в частности затронул тему дороги ведущий в аэропорт. Далее цитата: "Если хочешь уменьшить скорость движения, поставь камеры, дорожные знаки, но создавать повороты, в которых люди будут убиваться, чтобы снизить скорость, это не просто недомыслие какое-то, это просто дисквалификация". По мнению Юрия Петровича, необходимо взыскать денежные средства с тех, кто принял такое решение.
Кстати, в ближайшую трехлетку Министерство транспорта Пермского края планирует заново реконструировать участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта "Большое Савино". Речь идет о крутых поворотах, которые неоднократно становились объектом критики после запуска движения по обновленной трассе в аэропорт.
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