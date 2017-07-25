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В селе Юра прошел юбилейный фестиваль «Русский остров»
В селе Юрла в пятый раз прошел фестиваль "Русский остров". На него собрались творческие коллективы из Пермского, Кудымкарского, Нытвенского, Карагайского и других районов Прикамья.
Изначально фестиваль назывался "Заиграй гармонь Прикамья", после переименовали в "Русский остров", ведь в Юрлинском районе по сравнению с другими районами Коми-Пермяцкого округа проживает наибольшее количество русскоязычного населения. А вот традиции праздника остались те же. К примеру, на конкурсе косарей собралось 7 команд. На это нелегкое дело выходят всей семьей. Косить траву детей учат с самого детства. Женщины выходят в поле наравне с мужчинами. Скошенную траву складывают в один большой стог.
А на площадке неподалеку дают советы по изготовлению банных веников. На зуб определяют, чтобы листья березы были мягкие. На сбор веток выходят во второй половине июля. И ни в коем случае веники нельзя плести в дождливую погоду.
После, гостей праздника угощали чаем из целебных трав. Таких как иван-чай, ромашки, сон травы и даже пистиков. На сцене, тем временем, выступления самодеятельных ансамблей, солистов-аккордеонистов и частушечников Пермского края.
Ну и завершающее действие фестиваля Русский остров - это сжигание огромного костра, который символизирует либо закрытие, либо открытие фестиваля.
Все сопровождается песнями и общим хороводом вокруг костра.
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