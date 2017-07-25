Загранпаспорт в Перми теперь можно получить в МФЦ

В Перми загранпаспорт старого образца можно получить в МФЦ. Пока документ будут выдавать в офисах: "Центральный-2" (улица Куйбышева, 9), "Индустриальный-2", "Мотовилихинский" и "Кировский-2". С 1 августа выдача ожидается в Березниковском филиале МФЦ. А с 1 декабря 2017 года выдача загранпаспортов будет доступна во всех остальных филиалах МФЦ Перми, а также Краснокамска, Кунгура, Чайковского, Чусового, Соликамска и Кудымкара.