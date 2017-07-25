К 2019 году в Мотовилихе появится новая детская поликлиника

Детская поликлиника в Мотовилихе будет построена в 2019 году. Об этом сообщил и.о. заместителя председателя краевого правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, проектно-изыскательские работы по привязке проекта строительства детской поликлиники в Мовилихинском районе на ул. Звонарёва, 6 начнутся в сентябре этого года. В четвёртом квартале будет объявлен аукцион на выполнение строительных работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. Стоимость работ составит 270 млн руб. Также в августе станет известен подрядчик по строительству поликлиники в Кировской районе Перми.