В больницах края остаются 7 пострадавших при ДТП с автобусом из Краснокамска

7 человек остаются в больницах после падения автобуса в кювет в Перми. Одного из пациентов выписали сегодня утром. В Краевой клинической больнице после выписки одного из пострадавших остаются три человека. Два находятся в травматологическом и торакальном отделениях, а другой - в реанимации. Четверо других остаются в МСЧ №11, одного из них готовят к выписке завтра днем. Напомним, что в аварии 19 июля, когда автобус перевернулся в кювет на улице Якутской, пострадали 12 человек и годовалый ребенок.