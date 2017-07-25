Июль в Перми стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений

В Перми установлено сразу два рекорда по количеству осадков: выпал суточный максимум за последние 50 лет, с учетом чего был побит рекорд 1924 года по общему количеству осадков с начала месяца. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, 22 июля 2017 года в Перми на городской метеостанции, расположенной в микрорайоне Архиерейка, выпало 61 мм осадков, что составляет более 80% от месячной нормы. Сильнее всего затопило: шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицу Мира. В Мотовилихинском районе Перми в районе площади Восстания на проезжую часть сошел "грязевой поток", перекрыв часть дороги. Из-за проливных дождей размыло откос на 51 километре Западного обхода, само дорожное полотно не повреждено. Сейчас идут восстановительные работы. Синоптики уже окрестили июль 2017 г. уже самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений.