Пермский край в цифрах

По данным доклада Пермьстата о социально-экономическом положения края, средняя зарплата по Пермскому краю за январь-май составила 31200 рублей. Самой низкой средней зарплатой стала оплата деятельности работников гостиниц и предприятий общепита. Она составила 16 714 руб., что, впрочем, выше на 8,5%, чем за аналогичный период прошлого года. Самую высокую зарплату в среднем получают работники добывающей промышленности - более 50 тысяч рублей.

* * *

К концу июня нынешнего года 57 641 житель Пермского края не может выехать за пределы России. При этом за первые полгода судебным приставам удалось взыскать долги лишь с двух тысяч человек. Наиболее эффективно на должников эта мера действует в периоды отпусков и праздников

* * *

В министерстве здравоохранения Пермского края подвели итоги медицинских обследований за первое полугодие 2017 года. За полгода диспансеризацию прошли более 200 тысяч человек или 49% от тех, кто имеет право на бесплатное медицинское обследование в этом году. У 5 тысяч человек выявлены болезни системы кровообращения, у 300 человек - злокачественные образования, причём на ранних стадиях, что позволяет их своевременно лечить. Риск сердечно-сосудистых заболеваний имеют каждый пятый. Более половины пациентов имеют избыточный вес, у четверти - повышенное артериальное давление.

* * *

В Прикамье клещи покусали более 12 тысяч человек. Самыми опасными местами в регионе оказались Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Еловский, Частинский, Чернушинский, Кишертский, Уинский районы. Неподалеку от Перми очагами опасности являются дачные массивы "Кукуштан", "Янычи", "Жебреи" и "Алешиха". С начала сезона клещевой активности зарегистрировано 42 случая заболевания энцефалитом, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

* * *

"ОДК-Пермские моторы" будут выпускать 50 двигателей ПД-14 в год. В настоящее время собрана дюжина двигателей пятого поколения. До конца года и в течение следующего планируется собрать и завершить сборку опытной партии. Пока же ПД-14 проходят испытания. Серийное производство начнётся в 2018 году после получения сертификата Росавиации. Отмечается, что по договору между "ОДК" и корпорацией "Иркут" подписано дополнительное соглашение о поставке 70 двигателей ПД-14 в ООО "Авиакапитал-Сервис" в интересах "Аэрофлота".