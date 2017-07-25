Для молодых пермяков прошел фестиваль «Живи ярко»
Жители Перми научили танцевать брейк-данс, кататься на скейтборде и "угостили" барабанным джемом. Так прошел молодежный фестиваль "Живи Ярко", который объединил в себе музыкантов, танцоров и просто творческих людей. Мастер-классы провели Марк Шакиров, Константин Мальцев и Юлия Поздеева - танцевальный стаж которых больше 10 лет. И если в этом шатре у участников получалось не все и не сразу, то вот в соседнем к игре на барабанах присоединялись даже случайные прохожие.
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