В Перми расторгнут договоры с перевозчиками на 6 маршрутах города
Городские власти расторгнут договоры с перевозчиками с аннулированной регистрацией на автобусы. Как рассказал начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов изданию "Коммерсант", ведомство получило извещение о том, что ГИБДД аннулировало регистрацию на 101 автобус, работающий в Перми. С теми предпринимателями, которые не устранили претензии, договоры будут расторгнуты. По словам Денисова, по 15 автобусам нарушения устранены. Всего под расторжение попадают 6 городских маршрутов. Департамент начал отправку уведомлений о расторжении договоров.
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