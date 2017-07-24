В Перми расторгнут договоры с перевозчиками на 6 маршрутах города

Городские власти расторгнут договоры с перевозчиками с аннулированной регистрацией на автобусы. Как рассказал начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов изданию "Коммерсант", ведомство получило извещение о том, что ГИБДД аннулировало регистрацию на 101 автобус, работающий в Перми. С теми предпринимателями, которые не устранили претензии, договоры будут расторгнуты. По словам Денисова, по 15 автобусам нарушения устранены. Всего под расторжение попадают 6 городских маршрутов. Департамент начал отправку уведомлений о расторжении договоров.