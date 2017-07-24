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В Прикамье зафиксировали массовую гибель рыбы
Серьезное ЧП на реках Пермского края зафиксировали в МЧС. Массовая гибель рыбы замечена в Ильинском и Карагайском районах. Не исключено, что бедствие может переместиться в Каму, и это уже угроза для всего Прикамья. Любую ловлю рекомендуют срочно прекратить.
Первое сообщение о массовой гибели рыбы на реке Нердве появилось еще в четверг. На место выехали уже эксперты, экологи, специалисты МВД. Погибшую рыбу они собирают в качестве вещественных доказательств. В том, что это был действительно массовый мор теперь можно не сомневаться. Река Нердва и все устье Обвы – излюбленное место отдыха для местных жителей и не только. Все произошедшее здесь называют не иначе, как экологической катастрофой.
Как рассказывают местные жители, река в одночасье поменяла цвет, появились темные прожилки, которые не смешивались с основным течением. Что стало причиной массовой гибели рыбы, теперь предстоит установить эксперта, но вряд ли это природный катаклизм. С другой стороны здесь нет крупных промышленных предприятий. Единственное – вверху по течению располагается большой животноводческий комплекс на полторы тысячи голов. Сейчас главная задача сотрудников ГО и ЧС предупредить любителей рыбной ловли воздержаться от отдыха на реке. Причем это касается не только Нердвы, но и всего устья Обвы.
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