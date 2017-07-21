Совместный рейд провели в Перми сотрудники ГИБДД и судебные приставы

В Перми накануне с раннего утра были выставлены мобильные посты судебных приставов и ГИБДД. Работа шла прямо на дороге. Искали должников. Самые злостные после встречи с таким постом могут продолжить движение уже в пешем порядке.

Необычайно плотная концентрация сотрудников ГИБДД наблюдалась на улице Чкалова от Героев Хасана до Куйбышева. И они работали не одни, а вместе с службой судебных приставов они выявляют должников на дороге. 6 совместных экипажей на участке протяженностью 500 метров. Экипажи тормозят практически каждую машину и проверяют по своим базам.

Судебные приставы имеют право взыскивать задолженность в принудительном порядке, это если должник не намерен расплатиться наличными, могут арестовать имущество - магнитолу, телефон, если надо и машину забрать. Один из должников, например, на месте заплатил порядка ста тысяч рублей.

Если человек без долгов, всё происходит быстро. Процедура такова - спрашивают документы, тут же на месте судебные приставы проверяют - числится ли гражданин в должниках. Речь идёт о самых разных задолженностях - коммуналка, налоги, алименты и так далее, все кто должен - на заметке.

Обычно люди платят на месте наличными, потому что в основном долги не особо большие.

Мероприятия длилось почти шесть часов. И итоги оказались следующими: взыскано почти 150 тысяч рублей, арестовано 2 телефона, одно запасное колесо и автомобиль.