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Вынесен приговор банде автоугонщиков из Перми
Мотовилихинский суд Перми вынес приговор членам банды автоугонщиков. Пятеро мужчин получили разные сроки в зависимости от их роли в преступном сообществе: от трех лет условно до 6,5 в колонии общего режима. По версии следствия, злоумышленники похищали иномарки, а затем либо продавали их с перебитыми номерами, либо разбирали на запчасти.
Во время оперативных мероприятий один из фигурантов уголовного дела был взят с поличным при попытке угона очередного автомобиля "Шевроле" в Индустриальном районе Перми. В последствии задержали и других соучастников.
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