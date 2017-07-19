Вынесен приговор банде автоугонщиков из Перми

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор членам банды автоугонщиков. Пятеро мужчин получили разные сроки в зависимости от их роли в преступном сообществе: от трех лет условно до 6,5 в колонии общего режима. По версии следствия, злоумышленники похищали иномарки, а затем либо продавали их с перебитыми номерами, либо разбирали на запчасти.

Во время оперативных мероприятий один из фигурантов уголовного дела был взят с поличным при попытке угона очередного автомобиля "Шевроле" в Индустриальном районе Перми. В последствии задержали и других соучастников.