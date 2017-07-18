Минстрой Прикамья выкупит для детей-сирот 160 квартир
В июле-августе краевой Минстрой выкупит в Перми для детей-сирот в новом 16-этажном доме на ул. Менжинского, 53а 160 квартир. Выкуп квартир ведется в рамках трех госконтрактов, заключенных в декабре 2016 года.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры, два из них будут исполнены с опережением в два месяца, а третий – в полгода.
На 2017 год в бюджете Пермского края заложено 966,6 млн рублей на формирование жилищного фонда для детей-сирот. За первое полугодие было приобретено 264 квартиры.
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