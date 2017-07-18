На месте автостоянки в Перми появится сквер

В Перми презентовали эскизы обустройства сквера братьев Каменских на берегу Данилихи. Идея родилась из борьбы местных жителей с автостоянкой. Территория, относящаяся к зоне Р-2 "Скверы.Парки", была сдана в аренду и здесь работали автостоянка и автомойка. На борьбу ушло целых три года. После "освобождения территории" инициативная группа с предложением о создании сквера вышла на гимназию №4 имени братьев Каменских. Гимназия поддержала. Все желающие могли предложить свой проект, сейчас подготовлено 11 эскизов, самыми активными оказались школьники.