← Этим летом в центре Перми можно покататься на коньках
На месте автостоянки в Перми появится сквер
В Перми презентовали эскизы обустройства сквера братьев Каменских на берегу Данилихи. Идея родилась из борьбы местных жителей с автостоянкой. Территория, относящаяся к зоне Р-2 "Скверы.Парки", была сдана в аренду и здесь работали автостоянка и автомойка. На борьбу ушло целых три года. После "освобождения территории" инициативная группа с предложением о создании сквера вышла на гимназию №4 имени братьев Каменских. Гимназия поддержала. Все желающие могли предложить свой проект, сейчас подготовлено 11 эскизов, самыми активными оказались школьники.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Этим летом в центре Перми можно покататься на коньках
Пермьстат опубликовал данные о стоимости продуктовой корзины в Перми
В Прикамье замечено большое количество ядовитых змей
Предприятия Прикамья на защите окружающей среды
В Орджоникидзевском районе Перми обвалилась крыша аварийного дома
Пермская делегация примет участие в авиасалоне «МАКС»
Спасти Алену
Жителям Прикамья возместят ущерб от летнего паводка
Обнять собаку и помочь бездомным животным
Экскурсия для меценатов: где прошло детство П.И.Чайковского
Добавить комментарий: