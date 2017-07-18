Экскурсия для меценатов: где прошло детство П.И.Чайковского

Экскурсию по местам, где родился и рос гениальный композитор Петр Чайковский, сегодня провели для меценатов. Визит почетных гостей состоялся в рамках акции "Музыкальная планета".

По легенде Пётр Ильич Чайковский в детстве выстукивал ритм на всём, что попадалось ему под руку. Итогом стало разбитое стекло и приобретение первого музыкального инструмента.

В Воткинске семья Чайковских прожила 11 счастливых лет. После своего отъезда 8-летний Петр написал: Я с сожалением думаю о том, что время в Воткинске прошло так быстро.Об этом и о многом другом рассказали во время экскурсии по мемориальному дому.

Визит почетных гостей состоялся в рамках акции "Музыкальная планета", которая проходит в городах Пермского края и республики Удмуртия.

Самый большой, какой только существует, если можно так назвать, памятник Пётру Ильичу, город - Чайковский. Здесь всё или почти всё связано с гением классической музыки. В 2016 при поддержке пермских нефтяников здесь открыли современный арт-центр "Шкатулка композитора".

Ближайшее событие - выступление солистов Большого театра - Алексея Татаринцева и Василия Ладюка. Одни из лучших исполнителей ролей оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" выступят в городе-памятнике великому русскому композитору.