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Очередная буря прокатилась по районам Прикамья
В Краснокамске ликвидируют последствия очередной бури, которая разразилась в Прикамье в выходные. Ветер повалил десятки деревьев, искорежил автомобили, а в Кондратово и вовсе случилось мини-наводнение. В Перми чуть раньше затопило целый подъезд девятиэтажки и многие улицы.
Центральный парк Краснокамска сегодня больше похож на лесоповал. Стихия сломала сосны, тополя, березы, создав целую просеку. Рядом оборванные провода и разбитые фонари. Для спортсменов обычный бег теперь превратился в бег с препятствиями.
Кстати, краснокамцы, не растерялись. С берез начали заготавливать веники для бани. Для детей, деревья, смявшие тренажеры на площадке, новое развлечение. Стоит ли говорить, что количество папарацци сразу выросло - все фотографируют последствия урагана.
Не спасли эти деревья даже корни толщиной с человеческую руку, а то и больше. Град в центре Перми, ливневые дожди вокруг краевой столицы, стихия прогулялась по краю сильно.
Многие отмечают: смс предупреждения от МЧС в этот раз не приходили. Вероятно, потому что для самих синоптиков буря стала неожиданностью. Это природная аномалия. Даже радиолокаторы промолчали.
Нынешний прогноз оптимистичный. Пока. Но шторм вернется. Когда - пока загадка даже для синоптиков.
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