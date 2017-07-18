В Прикамье устраняют недостатки в квартирах для детей-сирот
В Верещагино завершили ремонт еще одной квартиры, которую согласно закону дают детям-сиротам. Специальная комиссия проинспектировала почти 1800 помещений по всему краю и во многих выявила серьезные недостатки. Теперь их устраняют.
Этой весной через СМИ дети-сироты отправили жалобы временно исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникову. По его поручению была создана специальная комиссия по обследованию квартир. В ее состав вошли представители краевой Инспекции государственного жилищного надзора, краевых Минстроя и Министерства социального развития. Всего в крае проверят 2594 квартиры.
В этом году специализированный жилищный фонд пополнится еще на 1 тысячу квартир. На эти цели из краевого бюджета выделены дополнительные 150 млн рублей.
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