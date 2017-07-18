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Трамвай сошел с рельсов в Индустриальном районе Перми
Накануне днем в Перми с рельсов сошел трамвай. ЧП случилось в Индустриальном районе на улице Мира около остановки "Давыдова". Фотографии и съемки очевидцев моментально появились в социальных сетях. Вагон маршрута №10 развернуло поперек дороги. Информации о пострадавших, к счастью, нет. В "Пермгорэлектротрансе" от комментариев отказались.
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